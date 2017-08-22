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FETÖ'nün 'korsan dershanelerine' operasyonda 7 tutuklama

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

FETÖ'nün 'korsan dershanelerine' operasyonda 7 tutuklama

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDYsilahlı terör örgütü Manisa yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilerin durum ve temaslarının deşifresine yönelik istihbari çalışma sonucu, 2 "korsan dershane" ve örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evinin de aralarında bulunduğu 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Manisa
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