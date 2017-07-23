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FETÖ'nün kumpas davalarında mağdur olmuşlardı

Balyoz kumpasında mağdur olan askerler Amerika destekli FETÖ'cü darbe girişiminin bozguna uğratılmasında kritik rol üstlendiler... Uğradıkları haksızlıklara vatan, millet sevgisi ile dayanan komutanlar bir üst rütbeye terfi ettirildi. Jandarma kurmay Albay Cengiz Yıldız, Tuğgeneralliğe, Jandarma Tümgeneral Musa Çitil ile Ali Çardakçı Korgeneralliğe terfi ettirildi.

FETÖ'nün kumpas davalarında mağdur olmuşlardı

Jandarma subayları için terfi ve tayin kararnamesiyle FETÖ kumpaslarına mağdur olan ve darbe kalkışmasına karşı dik duran komutanlar bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Balyoz kumpasında 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Jandarma Kurmay Albay Cengiz Yıldız, Amerika destekli darbe girişimine karşı kritik rol üstlenen isimlerden biriydi. 

15 Temmuz'da kriz masasında yer aldı. Çardak Havaalanından Ankara'ya gitmeye çalışan 580 komandoyu teslim aldı. Denizli İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Cengiz Yıldız, Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Antalya il Jandarma Komutanlığına getirildi.

Darbe girişiminde hainlere direnen iki paşa da terfi etti. O isimlerden biri Silvan'da operasyondayken 8 bin personeliyle darbeye karşı duran, askerlerine "Kim olursa olsun destek vereni alnının ortasından vururum" diyen dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil.

Çitil'de, FETÖ'cü savcıların kumpas kurup dava açtığı komutanlardan biriydi. Beraat eden Çitil, terör örgütüne yönelik bölgede yapılan mücadelede önemli rol oynadı. Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçelerinde hendek operasyonlarını bizzat yönetti, bölgeyi terörden temizledi. Çitil, aralarında 9 üst düzey yönetici teröristin de bulunduğu Lice'deki büyük operasyonları a bizzat yönetmişti.  

Terfi eden bir diğer komutan ise tankların Keban Barajından feribotla Elazığ'a geçirilmesini engelleyen dönemin Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Çardakçı oldu. Korgeneralliğe yükselen Çitil ve Çardakçı, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı'na suikast timinin yakalanmasını sağlayan İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Fidan da, Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Van İl Jandarma komutanlığı'na atandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #balyoz kumpası #fetö #amerika
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