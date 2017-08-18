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FETÖ'nün medya ayağı davasında Bünyamin Köseli ve Cihan Acar tahliye edildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca bu dosyanın, sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları dava ile birleştirilmesine hükmetti

FETÖ'nün medya ayağı davasında Bünyamin Köseli ve Cihan Acar tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 sanığın "darbeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi. 

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcının mütalaasının ardından sanık ve avukatların talepleri alındı.

Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "örgüt üyeliği" suçundan yargılandıkları davanın ile bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Cihan Acar ve Bünyamin Köseli'nin tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #gökçe fırat #atilla taş #fetö
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