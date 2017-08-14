İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında aranan 24 şüphelinin isimleri öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen ancak adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin isimleri öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 35 şüpheliden 11'i yakalanırken 24'ü ise halen firari olarak aranıyor.



Haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı alınan ve adreslerinde bulunamayan şüphelilerin isimleri şöyle:

''Abdülkadir Gümüşsoy, Ahmet Doğan, Bedrettin Uğur, Yakup Üstün, Selim Sırrı Bayer, Mustafa Gürlek, Emrah Kamil Ülker, Ertuğrul Erbaş, Hüdaverdi Yıldırım, Hülya Tekin, İbrahim Yekebaş, İrfan Galip Dumlu, İsmail Muhammet Sağıroğlu, Levent Özkökeli, Mahir Etyemez, Mesut Ertanç, Murat Keskin, Mustafa Kılıç, Osman Çalık, Sedat Gülmez, Serdar Bal, Aysun Yazıcı Kurumahmut, Hasan Hüseyin Koç ve Emrah Direk.''



FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında geçen hafta gözaltı kararı verilmiş, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay ve Yasir Kaya gözaltına alınmıştı.