FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. 17 sanığın yargılandığı davada Mehmet Altan savunmasını yaptı, iddiaları ret etti "algı mağduru olduğunu" savundu.

Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan gibi isimlerden oluşan, FETÖ'nün kalamşörleri olarak adlandırılan medya yapılanmasının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Altan'ın sorgusu yapıldı.



Altan kimlik tespiti sırasında "Ne iş yapıyorsunuz? sorusuna "Üniversite hocasıydım. KHK ile attılar" yanıtını verdi.



Altan, kitap haline getirdiği yazılı ifadesini okudu. Hukuk değil, "Algı mağduru" olduğunu savundu, "Düşünceleri yargılanan birisi olarak karşınızdayım" dedi.



"FETÖ'cü darbeden haberdar değildim" diyen Altan, suçlamaları reddetti. Evinde bulunan F serisi 1 dolar ile ilgili olarak ise "Eski seyahatlerden kalmış" ifadesini kullandı.



Duruşma yarın da devam edecek.



Öte yandan Koza-İpek Holding iddianamesinde, "Hocaefendi'nin bir gülüşüne tüm malımı feda ederim" diyen Akın İpek'in annesi Melek İpek'in ifadeleri yer aldı. Örgütte kadın kollarında aktif olarak görev yapan ve FETÖ mensuplarının "Melek Anne" olarak tanımladığı Melek İpek, "Fetullah Gülen benim için de bir numaralı teröristtir" ifadelerini kullandı.



ulusalkanal.com.tr