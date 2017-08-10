İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında ByLock kullanan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Birgün gazetesinin editörü Burak Ekinci de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 35 kişiden 10'u yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor.



Bu kapsamda, "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.



Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da çıkarıldı.



Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Şu ana kadar aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Ekici'nin yanı sıra Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı, Mutlu Özay ve Mehmet Ali Ay yapılan operasyonda yakalandı.



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