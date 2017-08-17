FETÖ üyesi medyacılara yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.



Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları için gözaltına alınan 11 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan; Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gurkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Ahmet Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay ve FB TV'nin eski Haber Müdürü Yasir Kaya tutuklandı.



Zanlılardan Yusuf Duran ve Ahmet Sağırlı ise haklarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"Bylock" kullandıkları belirlenen 35 şüpheliden 24'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.





ulusal.com.tr