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FETÖ'nün medya yapılanmasında karar verildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında kararını verdi.

GÜNDEM 05.11.2019, 01:23
FETÖ'nün medya yapılanmasında karar verildi

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak’ın ve tahliyesine karar verdi.

Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan’ın tahliyesine karar verdi.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.

ulusal.com.tr

#fetö #nazlı ılıcak #Ahmet Altan #Mehmet Altan
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