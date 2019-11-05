FETÖ'nün medya yapılanmasında karar verildi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında kararını verdi.
GÜNDEM 05.11.2019, 01:23
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak’ın ve tahliyesine karar verdi.
Ahmet Altan, ’Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan’ın tahliyesine karar verdi.
FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.
ulusal.com.tr
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