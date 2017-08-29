FETÖ'nün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasına ilişkin derinleştirilen soruşturmada deşifre edilen gizli haberleşme programı COCO mesajları, FETÖ'deki dağılma ve panik havasını ortaya koydu. Mesajlarda, MİT'in çalışmalarından korku duyan örgütün, "Herkes dikkatli olsun" çağrısında bulunduğu tespit edildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasının deşifresi sürüyor.



AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında deşifre edilen mesajlarda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma ve çökme noktasına gelen örgüt üyelerinin panik içinde olduğu belirlendi.



Örgütün Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanması için gizli haberleşme programı COCO aracılığıyla oluşturulan gruba, "Bu da geçer ya hu" takma adıyla üst düzey yöneticinin gönderdiği mesaj, FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) çalışmasından duyulan korkuyu gözler önüne seriyor.



Kırmızı nokta, ateş sembolü ve ünlem işaretleri ile "herkesin dikkatine" denilerek "yeni bir bilgi notu" başlığıyla paylaşılan mesajda MİT uyarısı yapılıyor.



Örgütün MİT korkusu mesajda



Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı operasyonda deşifre edilen mesajda, üst düzey örgüt üyesinin kod adı kullanarak yaptığı bir paylaşım dikkati çekti. Paylaşım, güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelede ele geçirdiği bilgi ve belgeler ile etkin pişmanlık yasasından yararlanan gizli tanıkların ifadelerinin örgüt üyelerine korku ve panik yaşattığını ortaya koydu.



MİT'in çalışmasından dolayı panikleyen örgütün üst düzey yöneticisinin gönderdiği mesajda, "MİT itirafçılardan bir ekip kurarak yeni bir çalışma başlatmış. Çalışma şu şekilde: 'Gizlenenler nasıl gizleniyorlar, siz eskisi gibi ziyaret edin bize haber verin.' demişler. Herkes dikkatli olsun." ifadelerini kullandığı tespit edildi.



Dağılmayı önlemek için din sömürüsü



Aynı gruba gönderilen mesajlarda, örgüt üyelerini bir arada tutmaya yönelik motive edici paylaşımlar da yer alıyor.



Mesajlarda, örgüt üyelerine, düzenlenen toplantılar dışında gelen mesajlara itibar etmemeleri tavsiyesinde bulunuluyor. Örgüt mensuplarından "Ben yandım başkası da yansın." anlayışıyla hareket ederek itirafçı olmamaları istenilen mesajlarda, bu şekilde davranıp "Ahiretimizi bertaraf etmeyelim." ifadesiyle dini değerler üzerinden de sömürü yapılması dikkati çekiyor.



Gizli haberleşme programı grubunda yer alan örgüt üyelerine gönderilen mesajlarda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazılı, sesli ve videolu konuşmalarına yurt dışı uzantılı bağlantı aracılığıyla internet üzerinden ulaşılmasına olanak sağlayan linklerin gönderildiği de görülüyor.



Bu mesajlara erişim engelini aşmak için VPN adlı programın kullanılması gerektiği kaydedilen paylaşımda, linklerin 23.00 ile 24.00 saatlerinde tıklanması tavsiye ediliyor.



FETÖ mensuplarının, "sohbet" adı altındaki örgüt elebaşının konuşmalarını okuyup dinlediği konusunda haftalık toplantılarda denetim yapıldığı belirlenen mesajlarda, böylece örgütteki çözülmelerin önüne geçmek için tedbir alındığı tespit edildi.



Bir başka paylaşımda ise saat 18.00 olarak belirlenen toplantıya "abla" olarak anılan kadının katılmaktan vazgeçtiğini bildiren örgüt üyesinin, yönetici konumundaki kişice azarlandığı belirlendi. Yönetici konumundaki kişinin, "Hocam bu sizin bölgeye yakışmaz. Sizin bölge için fire vermek yüz karası bir durum. H. Hocalar gaza gelmiş. cesaret de korku gibi bulaşıcıymış." ifadeleriyle başka bir grubu örnek göstermesi de dikkati çekiyor.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da 25 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 137 zanlıdan 125'i gözaltına alınmıştı.



Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edilmişti.



Zanlıların, yapıyı ayakta tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.



Örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K, sözde "İzmir imamı" H.K. ile eşi M.K ve sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U'nun da aralarında olduğu 63 zanlı tutuklanmıştı.



H.K'nin üst ve 2 adresindeki aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulunmuştu. Bir miktar banknotun, zanlının evindeki yastığın içine tülbente sarılarak gizlendiği belirlenmişti.



Firari 12 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.