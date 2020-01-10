FETÖ'nün Rusya imamı hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün firar etmesiyle ilgili açılan davalardan biri de İstanbul'da görüldü.

İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma Öksüz'ün firar etmeden önce İstanbul'da saklanmasını içeriyor. Bu kapsamda da Öksüz'ün saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 kişi yargılanıyor. Davanın ilk duruşmasında sanıkların ifadesi alındı.

Yargılananlar arasında bulunan Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım da ifadesini verdi.

Sanık Yıldırım, kamuoyunda Adil Öksüz ile bilinenlerin yüzde 90'ını kendisinin anlattığını söyledi. Öksüz'ün kaçmasına yardım etmediğini öne sürdü.

Ali Sami Yıldırım dava iddianamesindeki FETÖ'nün Rusya imamı olduğuna yönelik suçlamaya ilişkin de konuştu. Söz konusu bilgiyi Moskova Devlet Üniversitesi Konuk Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Perinçek'in gündeme getirdiğini söyledi. Aydınlık gazetesinin de bunu haberleştirdiğini belirtti.

Rusya imamı bilgisinin gerçek olmadığını iddia eden Sanık Yıldırım kendisine Mehmet Perinçek ve Aydınlık gazetesinin iftira attığını öne sürdü. Söz konusu haberler yüzünden tazminat davası açtığını ve kazandığını da iddia etti. Mehmet Perinçek ise Sanık Ali Sami Yıldırım'ın "Tazminat kazandım" iddiasının yalan olduğunu kaydetti.

Perinçek, 2011 yılında Aydınlık gazetesinin yaptığı haberi de twitter hesabı üzerinden paylaştı. Habere göre, Rusya Ali Sami Yıldırım'ın Fethullahçı olduğunu tespit etti ve ülkeye girişini yasakladı. Rusya'ya girmek isten sanık Yıldırım, havalimanında yakalanarak Rusya tarafından sınır dışı edildi.

Mehmet Perinçek, FETÖ sanığının suçlamalarına ilişkin Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yaptı. Ergenekon davasında tutuklandığını hatırlatan Perinçek, hakkındaki davanın merkezinde FETÖ'nün olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.



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