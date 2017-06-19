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FETÖ'nün "sohbet ablaları" gözaltına alındı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Edirne merkezli dört ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda "sohbet ablası" oldukları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün "sohbet ablaları" gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin örgütte "sohbet ablalığı"  yaptıkları iddiasıyla şüpheliler hakkında yakalama  kararı çıkardı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda Edirne'de S.K, Bursa'da H.A, Balıkesir'de Y.D ile Kocaeli'de A.B isimli kadınları gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #edirne #Fetullahçı Terör Örgütü
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