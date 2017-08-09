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FETÖ'nün sözde 'İstanbul'daki emniyet müdürlerinin imamı' yakalandı

FETÖ/PDY'nin sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da gözaltına alındı.

FETÖ'nün sözde 'İstanbul'daki emniyet müdürlerinin imamı' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Hamur ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Girgin gözaltına alındı.

Yapılan araştırma sonucu Girgin'in, örgütün, sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirlendi.

Girgin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #istanbul
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