Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da yakalandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos'ta Hamur ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan yol kontrol noktasında yapılan kimlik kontrolünde, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Girgin gözaltına alındı.
Yapılan araştırma sonucu Girgin'in, örgütün, sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirlendi.
Girgin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
FETÖ/PDY'nin sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "İstanbul'daki A sınıfı emniyet müdürlerinin imamı" olduğu belirtilen Necmettin Girgin, Ağrı'da yakalandı.
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