Sinop merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sinop merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.



Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski 2 MİT çalışanı ve 2 asker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Salıverilen zanlıların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulunduğu öğrenildi.



Bu arada, operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 firari zanlı aranıyor.



Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 6 Temmuz'da 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sinop merkezli olmak üzere Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.