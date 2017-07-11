FETÖ ile iletişimi kopan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli ve örgüte bağlı rütbeli personelle tekrar irtibat kurabilmek için oluşturulan ve "ümitçi" diye adlandırılan yapıya yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli ve örgüte bağlı rütbeli askerlerle çeşitli nedenlerle kopan irtibatı tekrar sağlayabilmek için "ümitçi" adıyla oluşturulan yapıya yönelik operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün çeşitli nedenlerle örgütle irtibatı kopan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli rütbeli personelle tekrar iletişim kurabilmek için bir yapı oluşturduğunu belirledi.



Söz konusu tespit doğrultusunda, İstanbul ve Mersin'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "ümitçi" olarak tabir edilen yapının sözde sorumluları ile irtibat kurulan askerlerin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyon kapsamında, adreslerdeki arama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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