Fetullahçı Terör Örgütü’yle ülke çapında mücadele her platformda tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ’nün Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TSK ile diğer kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasının tasfiyesi için titizlikle yapılan çalışmalar, kriptoların çözümünü de beraberinde getirdi.



PENSİLVANYA NOTLARI



Teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla oluşturulan kripto yapılanmanın, ‘örgüt kadroları deşifre olup iş göremez duruma geldiğinde, yerine özel olarak seçilmiş, eğitilmiş yeni elemanların iş başına getirilmesini sağlamaya yönelik bir proje olduğu’ ortaya çıktı. Gülen’in FETÖ’nün en büyük projesi olarak nitelendirdiği kripto yapılanmasıyla ile ilgili çok önemli belgeler ele geçirildi.



Star Gazetesi'nin haberine gören İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ele geçirilen Pensilvanya notlarında FETÖ’nün kripto üyeleri ile ilgili uyguladığı taktiklere ulaşıldı. Kriptoların temel özellikleri FETÖ’cü kimliklerinin bilinmemesi. Kriptolar özel yetiştiriliyor ve hiç bir zaman FETÖ’nün okul, dershane, Bank Asya gibi kurumlarıyla bağlantısı olmuyor.



Bu da tespit edilmelerini güçleştiriyor. Ancak darbe girişiminden sonraki soruşturmalarda kriptoların bir kısmının itirafçı olması, karanlık yapının gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.



Kripto yapılanmanın terör örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturulan bir yedekleme projesi olduğu bilgisine yer verilen soruşturma dosyasında, Şevki kod adlı sözde imamın, “Kripto projesi cemaatin en büyük başarısıdır” ifadesi dikkati çekiyor.



İSTİHBARAT ULAŞTI



İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, FETÖ kripto yapılanmasını tüm kurumlar içinde oluşturdu. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki yapılanmasını 1988 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde öncelikle Polis Akademisi’nde içinden oluşturmaya başladı. Aynı taktikler tüm kamu kurumlarında kullanılarak yedek kadrolar oluşturuldu.



ÖZEL MÜCADELE ŞART



Eski Deniz Tabip Yarbay Nurettin Yiyit, FETÖ ile mücadelede kripto tehlikesine dikkati çekti. Deşifre olmamış askerlerin tamamının kripto olduğunu vurgulayan Yiyit, bu kişilerin telefon ve dijital iletişim araçlarını asla kullanmadığını, teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla TSK’nın şekilci tutumuna göre hareket ettiğini söyledi. Yiyit, kriptoların FETÖ üyesi olmak için kesin delil sayılan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u da kullanmayarak, kendilerini gizlediğini dile getirdi. Doç. Dr. Yiyit, “ByLock sıradan FETÖ’cülerin işi. Bylock alt sınıftaki FETÖ’cüler de çıkıyor. Onlar da 2010’lu yıllardan sonra özgüven patlaması yaşadıkları için tedbiri elden bırakanlar” diye konuştu. Nurettin Yiyit, “Kriptolar, her kuruma özel olarak yapılandığına göre, mücadele de her kuruma özel yapmılmalı. Örgütün her kurumda nasıl sözde imamı varsa, bu olaya dair her kurumun savcısı ayrı olmalıdır” dedi.



İşte ele geçirilen gizli bilgiler



1. Adli olmamakla birlikte idari soruşturma geçirmeleri sağlanmalıdır.



2. Alttan sarkan bıyıklı takımı (ülkücüler) ile irtibatlar güçlenecek, gerekirse onların yanında ‘hizmet’e karşı ileri geri konuşulabilecek.



3. Belirlenecek bu arkadaşlara maddi durumlarına göre muhakkak en az ayda bir himmet katkı sağlanacak. Bir himmet, bir kişi için 1.000 ila 1.500 TL arası olacak.



4. Açıktan benzeme faaliyetleri yapılmalı. İddia oynamak, gerekirse kadınlarla ilgili gayriahlâkî muhabbet, menfi hayata müsait işler yapmak vb...



5. Eğer bulundukları ilde polis okulu varsa o kadrolara tayin yapılması ve arkadaşların bu tayinleri yönetim aleyhinde dile getirmeleri.



6. Polis Akademisi’nden her devreden Türkiye çapında en az üç kişi belirlenecek.



7. Kripto olarak seçilecek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Sakarya olmalı. Eğer bu illerde nitelikli elemanlar yoksa ona göre değişim yapılmalı.



Özel olarak yetiştiriliyorlar?



1. Genel yapıdaki rütbeli ve memurların içerisinden çok önemli eylemlerde görevlendirmek istediği personellere yönelik eğitim alır.



2. Sivil yapıdan sadece karar verici konumdaki maksimum iki kişiyle irtibatlıdırlar.



3. Özel yapıda yetişmiş bir memur ya da rütbeli, bir sivil tarafından yetiştirilir.



4. Mutlak itaat ana şarttır. Yeminle bu görevi alırlar. Ölene kadar da devam ettirirler.



5. Hizmetten hiçbir beklentileri olmadığı gibi fedakârlıkta da sınır tanımazlar.



6. Eğitimleri belirli periyotlar içerisinde, teknolojik bir altyapı kullanılmadan yapılır.



7. Özel yapıdan seçilen bir memur, asla daha önceden planlanmış bir şekilde sivil yapıdaki öğreticisiyle irtibat kurup bir yerde eğitim almaz.



8. Çalıştıkları şubelere göre özel eğitim alırlar. İstihbarat Şube’de herhangi bir büroda çalışan, başka birimin yaptığı işleri de en az orada çalışanlar kadar bilir.



9. Kripto yapılanmadaki kişi en üst sivil yapı tarafından korunur. Önü açılır. Cemaate yakın emniyet müdürleri tarafından bu özellikleri bilinmez ama önemli biri olduğu bilinir.



