FETÖ’nün yurtdışına kaçan mensuplarının Latin Amerika'yı yeniden ‘yapılanma üssü’ olarak kullandığı öne sürüldü. Açıklamayı, TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA’nın Kolombiya Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan yaptı. Özkan, "Özkan, Latin Amerika'dan Amerika'ya geçiş için de vizeye ihtiyaçları yok.

Latin Amerika’nın FETÖ’nün yeni üssü olduğunu söyledi. Teröristlerin Amerika’ya nasıl geçtiğini anlattı.



TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Kolombiya Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, FETÖ’cülerin yeni taktiklerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Özkan, FETÖ'nün Latin Amerika'da gizli bir yapılanma içinde olduğunu ifade etti, terör örgütünün Brezilya ve Arjantin’de güçlü olduğunu, Kolombiya’da ise güçlenmeye çalıştığını anlattı. Türkiye’den çok sayıda FETÖ üyesinin Güney Amerika'ya kaçmayı tercih ettiğini belirten Özkan, örgütün bu bölgeyi yeniden yapılanma için ‘üs’ olarak kullandığını iddia etti.



Aynı zamanda Polis Akademisi Öğretim Üyesi olan Özkan, Türkiye'den kaçan FETÖ’cülerin Kolombiya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvuru yaptığı ve sığınma hakkı istediğine dair bilgi edindiklerini belirtti.



ulusal.com.tr

