Ege bölgesinde yeniden yapılanmak isteyen FETÖ'ye büyük darbe indirildi. 117 kişinin gözaltına alındığı operasyonda önemli ayrıntılar ortaya çıkı. Örgüt, cezaevlerindekiler için fon oluşturup para topladı. Fetullah Gülen'in mesajlarının da örgüt üyelerine "COCO" isimli yeni bir programla ulaştırıldığı öğrenildi.

FETÖ’nün yeniden yapılanmasına ilişkin MİT ve emniyet ortak operasyon yürüttü. İzmir merkezli 4 ilde baskın yapıldı. 117 kişi gözlatına alındı. Bu operasyon 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye indirilen en büyük darbelerden biri olarak nitelendiriliyor.



Yeni yapılanmada "Altınşehir Eylaleti" olarak İzmir seçildi. İstihbarat ve terör birimleri önemli ayrıntılara ulaştı. İzmir 14 bölgeye ayrıldı. Bunların altında küçük bölgeler oluşturuldu, sohbet ağabeyi, muhasebe sorumlusu, kasa sorumlusu gibi örgüt yöneticileri seçildi.



Şüpheliler dikkat çekmemek için toplantılarını araçlarda, kafelerde, parklarda ve daha önceden kiralanmış ancak boş tutulan evlerde yaptı.



Örgüt, cezaevindekiler için bir de fon oluşturdu. Himmet, burs, kurban ve “mağdur zarfı” adı altında para toplandı. Toplanan paraların bir kısmını tutuklu örgüt mensupları ile darbeci askerlere ulaştırıldı.



Fetullah Gülen’in talimatları şifreli ve kriptolu bir haberleşme sistemi ile örgüt üyelerine ulaştırdığı da ortaya çıkarıldı. Örgüt tabanını diri tutmak için mesajlarını “COCO” isimli şifreli bir programla yaydığı öğrenildi.



Operasyonda gözaltına alınan “Ege Bölge İmamı” N.K’nin 2 kez eşinin telefonundan görüşme yaptığı ve bunlarda da sesini değiştirdiği tespit edildi.



ulusal.com.tr