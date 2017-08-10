İZMİR merkezli olarak, FETÖ/PDY'nin 'altın şehir' adı altındaki yeni yapılanma girişimine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 125 kişi arasında, yapılanmanın elebaşlarından birisi olan H.K.'nın ve eşinin de bulunduğu, çocuklarıyla kaçma hazırlığı yaparken yakalandıkları bildirildi. Evdeki aramalarda ise eşi ve kendisi adına düzenlenmiş sahte pasaportun yanı sıra 448 bin 468 dolar, 16 bin 516 lira, 765 euro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali ele geçirildi. Bulunan paralardan 442 bin 15 dolarının, evdeki yastığın içinde tülbentle sarılı olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ege Bölgesi'nde 'altın şehir' adı altında yeni yapılanma ortaya çıkartıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Temmuz'da İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da düzenlediği operasyonda 125 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün sözde Ege Bölge İmamı N.K. de, Bornova'da saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alındı. Örgütün bazı üyeleri, Bornova'da toplantı halinde bulundukları sırada yakalandı. Bu çalışmalarla, FETÖ'nün İzmir'de 'altın şehir' adı altında sözde eyalet yapılanmasına gittiği ve şubat ayından bu yana faaliyette bulundukları tespit edildi. Şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine yardım adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi. Adliyeye gönderilen 125 kişiden, N.K.'nin de aralarında bulunduğu 60'ı tutuklandı, 57'si adli kontrol şartıyla, bir kişi cumhuriyet savcılığından, 4'ü ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 12 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.



RAMAZAN BOYUNCA PARA TOPLAMIŞLAR



Bu arada polis, şüphelilerden B.G., E.U. ve M.E.'nin evlerinde ise FETÖ tutuklularına ulaştırılmak üzere toplandığı tespit edilen 4 bin 365 lira ele geçirdi. Örgüt üyelerinin, ramazan ayı boyunca 'iftar yemeği organizasyonu', 'mağdur zarfı', 'himmet' adı altında para topladıkları, bu paraları tutuklu örgüt mensuplarının yakınlarına ulaştırdıkları, ayrıca poşetlerle gıda yardımı götürdükleri tespit edildi. Cezaevindeki FETÖ sanıklarının dışarıdaki yakınları ile de irtibat kuran bazı kişilerin, bu görüşmelere 'röportaj' adı altında gittikleri, görüşmeleri sosyal medya aracılığıyla algı oluşturmak amacıyla yaymayı planladıkları da ileri sürüldü.



YASTIKTAN SERVET ÇIKTI



FETÖ/PDY'nin 'altın şehir' yapılanması operasyonu kapsamıda gözaltına alınan 125 kişi arasında, bu yapılanmanın elebaşlarından birisi olan H.K.'nın ve eşinin de bulunduğu, çocuğuyla kaçma hazırlığı yaparken yakalandıkları bildirildi. Evdeki aramalarda ise eşi ve kendisi adına düzenlenmiş sahte pasaportun yanı sıra 448 bin 468 dolar, 16 bin 516 lira, 765 euro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali ele geçirildi. Bulunan paralardan 442 bin 15 dolarının, evdeki yastığın içinde tülbentle sarılı olduğu belirtildi.