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FETÖ, Rusya'dan da siliniyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurumları Rusya'dan da temizleniyor. Rus makamları, çok sayıda usulsüzlüğün yapıldığını belirlediği FETÖ'ye ait dil okulu ile kültür merkezini kapatmak için harekete geçti.

FETÖ, Rusya'dan da siliniyor

Rusya, St. Petersburg kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait "Oxford Vision" dil okulu ve "Rus-Türk Kültür Merkezi"nin kapatılmasına yönelik süreci başlattı. Maliye Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve İstihdam ve Göç Bakanlığı bu iki kurumda yürüttükleri teftişler sırasında çok sayıda kanun ihlali tespit etmişti.

Tespitlerin ardından iki kurum da yüklü miktarlarda para cezasına çarptırıldı. Rus-Türk Kültür Merkezinin kurucusu Adnan Öztürk ve Oxford Vision'ın eğitmenlerinden Eşref Sarışahin görevlilere rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Resmi makamlardan edinilen bilgilere göre FETÖ bağlantılı her iki kurum da Mayıs 2013'ten beri başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere Rusya'nın bazı bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

Kurumların faaliyetleri yaklaşık bir buçuk yıldır durma noktasına gelmiş durumda. Resmi kanallar aracılığıyla yapılan ihbarlar neticesinde bu kurumlara yönelik teftişlerin arttırıldı. Yürüttükleri faaliyetler açısından birçok usulsüzlük de Rus makamlarınca tespit edildi.

FETÖ'ye ait bu kurumların mahkeme kararıyla kapatılması veya kendi kendilerini lağvetmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #rusya #Fetullah Gülen
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