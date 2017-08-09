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FETÖ sanığı ​Ömer Faruk Harmancık, Gülen'e terörist diyemedi

Akıncı Üssü davasında darbeciler ağız birliği yaparak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ı suçluyor. Davada savunma yapan eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Akar'ın hava üssündeyken tehdit edilmediğini iddia etti, "Genelkurmay Başkanının zorla tutulduğunu görmedim" dedi.

FETÖ sanığı ​Ömer Faruk Harmancık, Gülen'e terörist diyemedi

486 sanıklı Akıncı Üssü davasında FETÖ'cüler, darbecilerin bildirisini imzalamayan komuta kademesini "suça ortak etme" taktiği uyguluyor.

Davanın 7'inci celsesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalatmaya çalışan eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'nde tutulduğu odaya nasıl gittiği sorulan sanık Harmancık, "Makamındayken hangi şartlarda yanına gittiysem, Akıncı Üssü’nde bulunduğu odaya da aynı şartlarda gittim" dedi.

Akar'ın zorla alıkonulur bir vaziyette olmadığını ileri süren Harmancık, "Akar'ın tehdit edildiği bir pozisyon yoktu. Etrafında kendini tehdit eden silahlı kişiler yoktu. Ben zorla tutulduğunu görmedim" ifadesini kullandı.

Harmancık, üs koridorlarında rahatça gezerken neden derdest edilmediği sorusuna da yanıt verdi. Eski Tuğamiral Harmancık, "Çünkü orada olmamı beklemiyorlardı, beni denizci olduğumdan etkisiz eleman olarak gördüler, kaale bile almadılar" diye konuştu.

Sanığa, "Darbenin arkasında terörist başı, Gülen var mı?" sorusu da yöneltildi.

FETÖ sanığı ​Ömer Faruk Harmancık Gülen'e terörist diyemedi
"Ben o dediğiniz isimle birkaç dava  dosyasında beraber yargılanıyorum. Ben o söylediğiniz ismin terörist başı  olduğunu burada mahkeme huzurunda beyan edersem o bir numaralı sanık, ben 9  numaralı sanığım, kendi teröristliğimi de kabul etmiş olurum. O ismi ayırın,  başka bir dava dosyasına koyun ben cevabımı vereyim. Ama aynı dosyada biri  terörist başı, ben de terörist oluyorum."

Ömer Faruk Harmancık, Akıncı Üssü'nde bir denizci olarak bulunmasını da "Eşeklik" olarak değerlendirdi.

 Dava başlamadan günler öncesinde Aydınlık gazetesi yaptığı bir haberle, Akıncı davası sanıklarının ağız birliği yaparak Genelkurmay Başkanı Akar'ı "suça ortak etmeye" çalışacağını duyurmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ömer Faruk Harmancık #hulusi akar #akıncı üssü
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