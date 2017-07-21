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FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir mobilya mağazasında müdür olarak görev yaparken 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından işten atılan tutuklu sanık Mahmut Sadi Yıldız ve avukatı katıldı.

Hakkındaki "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasını kabul etmeyen sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmak suretiyle tahliyesini talep etti.

İddia makamı, sanığın öğrencilik yıllarında FETÖ/PDY'ye bağlı evlerde kaldığı, sohbetlere katıldığı, 17-25 Aralık sürecinden önce Sivas'taki esnaf yapılanmasının başında bulanan firari Z.B'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi ile Çeçenistan'a gittiği, 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapı ile bağını kopardığı, dinlenilen tanık beyanları gereğince FETÖ lehine, mevcut hükümet ve cumhurbaşkanına yönelik kötüleyici tarzda söylemlerinin mevcut olduğu, bu hususta konuşmalarının 17-25 Aralık sürecinden sonrasını da kapsadığı, Fetullah Gülen'in konuşmalarını aracında dinlediği, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, Sivas ilinde bulunan örgütün yönetici kadrosu ile irtibatlı olduğu ve onlarla sohbetler yapıp yurt dışı gezilerine katıldığı, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ile yine örgüt üyelerinin kullandığı "Eagle" programının tespit edildiği hususları değerlendirildiğinde, sanığın FETÖ/PDY üyeliğinden cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ayhapis cezasına mahkum etti.


Kaynak: AA
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