Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Lunaparkta eğlence treni devrildi
Lunaparkta eğlence treni devrildi

FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakan Yıldırım’la FETÖ sanıklarının duruşmalara Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkmasını konuştuğunu söylemesinin ardından Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki yasal hazırlıkları başlatma kararı aldığı öğrenildi.

FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip elbise ile çıkarılmasına yönelik önümüzdeki günlerde yasal hazırlıklara başlanacak. Bakanlığın kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra olası düzenlemenin teknik hazırlıklarına başlayacağı ifade edildi. 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
 
Türk milleti aman dileyene ne kadar merhametli ise ihanetinde ısrar edene de o kadar şedittir. O hainlerin kapatıldıkları cezaevlerinin duvarları arkasında çürüyüp giderken, bunları düşünecek çok zamanları olacak, şu an iyi günleri. Geçenlerde Sayın Başbakanımızla da konuştum artık bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tep tip elbiseyle çıkaralım."  (Milliyet)

Etiketler; #fetö #tek tip elbise #cumhurbaşkanı erdoğan #Başbakan Yıldırım #guantanamo #adalet bakanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Melih Gökçek: Siyasi liderlere suikast olabilir
Sonraki Haber
Motokuryelerle dağıtıyorlarmış!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.