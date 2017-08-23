FETÖ'nün Pamukkale Üniversitesinde kendilerinden olanları çok hızlı bir şekilde profesörlüğe yükselttiği kendinden olmayanları ise hak ettikleri halde yıllarca beklettiği ortaya çıktı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik, 60'ı tutuklu 115 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Tanık ifadelerinin dinlendiği duruşmada, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Semin Melahat Fenkci, PAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı eski başkanı (tutuklu sanık) Ali Keskin'e 2000 yılında başvurduğunu, Ali Keskin'in dosyasını yetersiz bulduğunu, daha sonra başka bir bilim dalı başkanının daveti ile PAÜ'de görevi başladığını belirtti.



Doçent olan Ali Keskin'in ilk önce kendisini istemediğini dile getiren Fenkci, şunları söyledi:

"Ali Keskin (tutuklu sanık) Hüseyin Bağcı döneminde hızla profesörlüğe yükseldi. Derslerimin altına Ali Keskin imzası atıldı ve ücretleri Ali Keskin aldı. Bugüne kadar yayınlanan yayınlarımı istediler, ben de kabul etmedim. Hesabını soracaklarını söylediler, tezlerimi okumadılar. 7 yıl sonra yan dal uzmanlık sınavına girdim ve belgemi alabildim. Fazıl Necdet Ardıç'ın rektörlüğünün son ayında Gülizar Y. ile yardımcı doçent olarak atandık. Bir ay sonra rektörlük seçimi yapıldı ve Hüseyin Bağcı rektör atandı. Bu süreçte yeni rektörün ilk icraatı benim atamamı iptal etti. İdare mahkemesine dava açtım. Davalardan bir sonuç alamamamın nedeni Ali Keskin'in ifadeleri oldu. Hakim, 'kendisinin de cemaate karşı gelmesi nedeniyle hiç istemediği bir sürgünle karşılaştığını' bana söylemişti. Doçent olarak iç hastalıkları uzmanlık çalışma haklarım bir günde elimden alındı. Hak, adalet olsaydı, 2012'de profesör olmam gerekiyordu ama ben 10 yıl sonra oldum."



Üniversitedeki yapılanma içerisinde istedikleri kişileri yükseltmek, kadrolaşmayı sağlamak için çalışmalar yapıldığını gördüğünü vurgulayan Fenkci, "Ali Keskin'in doçent olmasını istediği kişiler hızlıca olurdu. Onlardan olmayan, onlardan daha başarılı olduklarını düşündükleri kişileri dışlarlar hatta ekarte ederler, bunun için her yolu denerlerdi." diye konuştu.



Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Uğurlu da FETÖ'cü olmaması ve FETÖ'cü bir referans bulamaması sebebiyle, yardımcı doçent olarak atanmak için 2,5 yıl beklediğini kaydetti.

Tanıklardan PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, Enerji Anabilim Dalına profesörlük kadrosu açıldığını ve ek şartları tuttuğu halde başvurusunun kabul edilmediğini ifade etti.



Oluşturulan profesörlük jürisi tarafından N.U'ya profesörlük verildiğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"İdare mahkemesine dava açtım. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Gerekçe, jüri üyelerinin bir kısmının benim çalıştığım anabilim dalında görevli olmamaları idi. N.U'nun profesörlüğü geri alındı, doçent oldu. Jüri üyesi (tutuklu sanıklar) Muzaffer T. ve Veli Ç'nin yerine başka üniversitelerin enerji anabilim dalından öğretim üyeleri atanarak N.U'ya profesörlük unvanı verildi. İdare mahkemesine yine dava açtım, ek şart girilmesinden dolayı. Mahkeme beni haklı buldu ve ek şart konulamayacağına hükmetti. Ek şart için YÖK'e yazı yazdılar. N.U, rektörlüğe dilekçe vererek profesör olarak atandı. Verilen kararlar by-pass edilerek N.U. profesör oldu. Benim uzun süre profesörlüğüm verilmedi. Kendi görüşü dışındaki kişiler üniversitede engellenmeye çalışılıyordu."



Öztürk, emniyet ifadesinde PAÜ'deki cemaat yapılanması ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Üniversitede cemaat yapılanması olup olmadığı hakkında bir bilgim yoktur. Yapanların nasıl bir grup içerisinde olduklarını bilemem. Bu kişilerin irtibatta olabilecekleri kanısı bende oluştu." ifadelerine yer verdi.



Hakkında üç kez ihraç kararı ile üniversite öğretim mesleğinden çıkarılma kararı verildiğini dile getiren Öztürk, "Karara itiraz ettim, YÖK tarafından itirazım kabul edilerek göreve geri döndüm." dedi.