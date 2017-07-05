Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kapatılan üniversitelerinden alınan diplomalara ilişkin soruşturma başlattı.



Verilen diplomalarla ilgili ÖSYM ve YÖK'e yazı yazıldı.



Sabah gazetesinden Yüksel Temel'in haberine göre, iki kurumdan gelen bilgilerin örtüşmediği bu kapsamda 11 bin 546 diplomanın şaibeli olduğu belirlendi.



3 kişilik bilirkişi ekibi oluşturuldu.



İlk etapta diploması şaibeli olan 893 kişiye ilişkin soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.



Soruşturmanın son 10 yılı kapsadığı belirtilirken kayıt sayısındaki artışın özellikle 2009 sonrasında yoğunlaştığı kaydedildi.



ulusal.com.tr