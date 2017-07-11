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FETÖ üyeliğinden damattan sonra gelin de tutuklandı

Uşak'ta, FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve düğününe giderken gözaltına alınan gelin de tutuklandı.

FETÖ üyeliğinden damattan sonra gelin de tutuklandı

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve düğününe giderken gözaltına alınan gelin de tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayısta hakkında yakalama kararı çıkarılan ve önceki gün Banaz ilçesindeki düğününe giderken gözaltına alınan E.Ç.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.Ç.K, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.

E.Ç.K'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilmişti.

FETÖ üyeliğinden aranan ve dün mahkemeye çıkarılan damat A.K. tutuklanmıştı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan A.K. ile E.Ç, İzmir Karabağlar'da 6 Haziran'da nikah kıymıştı.

Banaz'da önceki gün yakınlarının eşliğinde konvoy halinde düğün salonuna giderken ilçe girişindeki rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durdurulan çift gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #gözaltı #uşak
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