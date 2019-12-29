FETÖ ve HDP’nin 'Uygur' kardeşliği

Ercan Küçük/ Aydınlık

İşaret fişeğini ABD’li New York Times gazetesinin yaktığı ayrılıkçı Uygur kampanyasına İyi Parti, Saadet Partisi ile Karar, Yenişafak ve Milli Gazete gibi yayın organlarının yanında FETÖ ve HDP de katıldı. Sosyal medya üzerinden de çalışma yapan FETÖ’cüler Uygur kampanyası üzerinden Türkiye’yi de işgalci göstermeye çalıştı.

Buldukları her fırsatta Türkiye’ye saldıran,Türkiye’yı uluslararası kamuoyunda işkenceci, soykırımcı göstermeye çalışan FETÖ ve HDP bu sefer de Uygurları kullanmaya başladı. Çin’in Uygurlara zulüm uyguladığını iddia eden kampanyaya HDP ve FETÖ’cüler de katıldı. Uygurlara zulmedildiğini iddia eden FETÖ’cüler sosyal medya üzerinden de propaganda yapıyorlar. FETÖ’cü ailelerin çocukları üzerinden duygu sömürüsü yapıp, FETÖ’yle mücadeleyi hedef alan Tutsak Bebekler hesabı bu kampanyanın başını çekiyor. Hesap, BBC ve Euronews’in Gülbahar Celilova gibi Çin’de işkence gördüğünü iddia eden isimlerle konuştuğu videoları sık sık paylaşıyor. Tutsak Bebekler hesabı bu kampanyanın son adımı olarak 24 Aralık’ta Twitter’da ‘DoğuTürkistanda ZulümVar’ başlığıyla etiket çalışması başlattı.

Firari FETÖ’cülerden Emre Uslu da fırsatı kaçırmadı. Uslu, Uygur kampanyası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i de hedef aldı. NYT’ın haberini alıntılayan Uslu, “Bakalım kendini Müslüman dünyanın lideri sanan RTE, ‘milliyetçi’ yamağı, medyası Çin’e tek kelime edebilecek mi? Yoksa krediyi/bahşişi önden aldıklarından Çin’in de önüne mi yatacaklar...” ve Doğu Perinçek’i etiketleyerek “Ailesi Çin’de konsantrasyon kamplarına alınan bu Uygur çocuğu donarak öldü. Gazetende yazdığına göre o kamplar okuldu herkes dans edip eğleniyordu ya şimdi daha mutlu musun” diye yazdı.

TERÖRLE MÜCADELEYİ DE HEDEF ALDILAR

Firari FETÖ’cülerin yer aldığı TR724 Youtube kanalı da kampanyaya katıldı. Firari isimler Levent Kenez ve Abdullah Bozkurt’un yer aldığı “Ayaküstü” programının 23 Aralık tarihli kaydında Uygur konusu da konuşuldu. Erdoğan ‘Uygur’ konusunda neden sessiz?’ başlıklı programda Uygur meselesi üzerinden Türkiye işkenceci gösterilmeye çalışıldı, Doğu Perinçek hedef alındı. Aydınlık’ın 22 Aralık’taki ‘Hükümete Uygur Tuzağı’ başlıklı manşetinin de yayınlandığı programda ayrılıkçı kampanyaya düşmeyen hükümete de tepki gösterildi. Programda şunlar söylendi: “Türkiye Çin’den çok mu çekiniyor? Acaba eksen değişikliğiyle beraber Batı bloğundan ayrılıp Doğu bloğuna geçince Türkiye’nin o gruba tepki veremeyecek hale gelmesi mi? Koalisyon ortakları kimler? MHP ve Doğu Perinçek. Asıl baskın ortak Doğu Perinçek. Herkes çok suskun. Aydınlık durmadan manşet atıyor. Oradaki olayların aslında abartıldığını, Çin’in Doğu Türkistanlıları eğitmek, hayata katmak için çok süper projeler olduğunu filan söylüyor. AKP’liler de buna ya ikna oluyor ya da ses çıkarmaya cesaret edemiyorlar.”

Programda Türkiye’nin hendekler döneminde terörle mücadelesi de şu sözlerle hedef alındı:

“Türkiye’de kovuşturmaya uğramış cezaevine tıkılmış insan sayısı oranlarsak AKP’nin Çin’den aşağı kalır yanı yok. Güneydoğu’da bazı yerleşim yerlerinin ne hale geldiğini, o fotoğrafları hatırlayın. Sadece bayrak asmak için sağlam bırakılan binalar var. Onun haricinde tamamen dümdüz edilmiş yerlerdi oralar.”

HDP DE KAMPANYAYA KATILDI

Kampanyaya HDP’liler de aktif olarak katılıyor. İyi Parti’nin TBMM’ye getirdiği önergelere evet oyu vererek destek olan HDP’de başrolü Ömer Faruk Gergerlioğlu aldı. Açıklamalarında ayrılıkçı tuzağa düşmeyen MHP’yi de hedef alan Gergerlioğlu, hükümetin para nedeniyle zulme sessiz kaldığını ileri sürüyor. Gergerlioğlu, 21 Kasım’da paylaştığı videoda Dışişleri Bakanlığını etiketleyerek “Biz bu konuda ayrım yapmıyoruz. Türkiye’de Kürt meselesinde nasıl ayrımcı politikalar izleniyor ve buna karşı çıkıyorsak Çin’de de Uygur Türklerine yapılan ayrımcı politikalara şiddetle karşı çıkıyoruz parti olarak” diye yazdı.

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 24 Aralık’ta attığı tivitte şu ifadeleri kullandı:

“Hongkong’da insanlar Uygurlar için sokağa dökülmüş ama AKP, MHP, RTE suskun. Bütün ezilenlerde olduğu gibi Uygur Türklerin haklarını da HDP savunuyor, arıyor.”

Eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan da 22 Aralık’ta attığı tivitte daha önce yalanlanmış videoları “Çin’in Doğu Türkistandaki Zulmüne sessiz kalanlar ile Kürdistanda Kürtlerin, Filistinde Arapların zulme maruz kalmasına sessiz kalanlar dilsiz şeytandır. Zalim kim olursa olsun karşısında, Mazlum kim olursa olsun yanında olmalıyız” mesajıyla paylaştı.

Aslan 8 Aralık’ta da “Doğu Türkistan’da eşleri işkenceye uğrayan ve toplama kampına hapsedilen, Müslüman kadınlar Çin Komünist Partisinin erkek görevlileri ile yatmaya zorlanıyor” iddiasında bulundu.

TÜMTÜRK FETÖ KANALINDA

Uygur ayrılıkçılarının Türkiye’deki elebaşı Seyit Tümtürk de 19 Şubat’ta FETÖ’cü Aidbrom youtube kanalına konuşmuştu. Doğu Perinçek’in hedef alındığı programda Tümtürk, liderleri Gökçe Fırat FETÖ’cülükten tutuklanan Türk Solu grubu için “Gerçek manada ulusal solcu, bu millete ihanet etmeyen, bu milleti gerçekten seven solcuların oluşturduğu bir grup” ifadelerini kullanmıştı.

ULUSAL KANAL'DAN TÜMTÜRK'E CANLI YAYIN DAVETİ

Ulusal Kanal, Uygur ayrılıkçılığının Türkiye’deki lideri Seyit Tümtürk’ü canlı yayına davet etti. Tümtürk, yurt dışında olduğu, Türkiye’ye dönünce yayına katılacağını belirtti. Ulusal Kanal gerçekleri konuşmak için düzenleyeceği, Vatan Partisi Çin temsilcisi Adnan Akfırat’ın katılacağı programa ayrılıkçıların elebaşı Seyit Tümtürk’ü de davet etti. Programı Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeniakit Yazarı Kenan Alpay 27 Aralık’ta sosyal medya hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan’ı da etiketleyerek “Evet, Seyit Tümtürk, Çin’in Ankara Büyükelçisi’ni, Maoculuğun Türkiye Temsilcisi Doğu Perinçek ve Aydınlık şebekesini Çin’in Doğu Türkistan’daki zulüm ve vahşetlerini Ulusal Kanal’da tartışmaya davet ediyor. Yüzleşmeye cesaretiniz var mı” diye yazdı.

Adnan Türkkan, Alpay’a şu sözlerle yanıt verdi: “Sn. Alpay, Seyit Tümtürk’ü dört gün önce aradık, Vatan Partisi Çin Temsilci Adnan Akfırat ile yayına davet ettik. Kendisi yurtdışında olduğunu, dönünce yayına katılacağını belirtti. Aydınlıkçılar her zaman hakikat için savaşır. Ulusal Kanal’ı besleme kanallarla karşılaştırmayın!”