Darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki FETÖ’cü işgale ilişkin açılan dava, Çarşamba günü başlayacak. Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak davada 317 sanık yargılanacak. Yargılama, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Askeri komutanlıkların gaspedilmesi" suçlamasıyla yapılacak.

Darbeci jandarmalar hakim karşısına çıkıyor, FETÖ'ye ilişkin yeni bir dava daha başlıyor.



15 Temmuz gecesi Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada yargılamalar, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.



Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapılacak davada bazısı tutuklu 317 sanık yargılanacak.



19 Temmuz'a kadar görülecek davada sanıklara, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Askeri komutanlıkların gasbedilmesi" ve "Askeri komutanlığı terk emrine uymama" suçlamaları yöneltiliyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kursiyer Teğmenler Abdulbaki Bağış, Cengiz Çekli, Emir Umurcan Avşar, Fazlı C¸aydas¸ ve Hacı Veli Yılmaz sanıklar arasında bulunuyor.



İddianamede kursiyer Tegˆmenlerin ic¸tima alanına toplandığı, burada şüpheli Tarık Görener'in kursiyerlere yaptığı konuşmaya yer verildi. Görener'in, "Arkadaşlar bugün çok önemli bir gün. Artık kursiyer değil, Teğmensiniz. Ülkenin geleceğini siz belirleyeceksiniz. Ateş olursa ateşle karşılık verin" dediği belirtildi.



Kursiyerlerin önceden hazırlanan plan doğrultusunda 8 kişilik gruplar halinde darbe faaliyetinde bulunduğu ifade edilen iddianamede, planda bazı isimlerin görev yerinin belirlendiği de anlatıldı.



İddianameye göre, şüpheliler, komutanlığa gelen sivil kıyafetli asker şüphelilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Beytepe'deki Jandarma Okullar Karargahı'nı işgal etti.



İşgal kapsamında da nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyerek, cephanelikten darbecilere mühimmat dağıtıldığı kaydedildi.





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