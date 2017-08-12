FETÖ'nün silahlı kuvvetler içindeki "Kripto" mensuplarına ilişkin yeni bir örgütlenme yapısı deşifre edildi. Tekirdağ'da iki FETÖ'cünün ifadeleriyle ortaya çıkan yapılanmada örgüt üyelerinin nasıl gizlendiği ve bir birleriyle nasıl iletişim kurduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 316 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 154'ü tutuklandı

FETÖ'ye ilişkin yeni bir gizli yapılanma daha ortaya çıkartıldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki kişinin verdiği ifadeler doğrultusunda örgütsel şema tespit edildi.



Silahlı kuvvetlerdeki "Kripto" örgüt mensuplarıyla bağlı oldukları "Sivil imamların" ilişkisine dair önemli verilere ulaşıldı.



Soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmaya gittiği ve çok gizli tuttuğu TSK örgütlenmesinde izlediği yollar bir bir gözler önüne serildi.



Yapılanmanın, "müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, öğrenci, personelci, akademi mesulü, evlenme sorumlusu, ümitçi, gözcü, doktor, recacı, sohbet hocaları" şeklinde hiyerarşik yapıyla gizlendiği anlaşıldı.



Örgüt üyelerinin deşifre olmamak için Bylock kullanmadığı, FETÖ'nün mahrem imamları hariç kimseyle görüşmedikleri, kendi aralarında cep telefonu yerine ankesörlü telefon kullandığı saptandı.



Bu taktiklerin yanı sıra FETÖ'cülerin, telefon numaralarını şifreledikleri, sim kartsız tablet üzerinden başkalarının Wi-Fi'sini kullanarak iletişim kurdukları, örgütsel dokümanlara ve videolara flash bellek üzerinden şifreyle ulaştıkları da belirlendi.



Soruşturma kapsamında, albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde 6, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbesinde 69, astsubay rütbesinde 160, uzman er-erbaş sınıfından 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkartılanlar arasında 76 da sivil bulunuyor.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 154'ü tutuklanırken, 135'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 27 firari ise aranıyor.



ulusal.com.tr