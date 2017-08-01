FETÖ Yurtta Sulh’u 19 yıl önce yazmış. Ulusal Kanal, FETÖ’nün Aksiyon dergisinin 1997’de “Yurtta Sulh” ifadesiyle kapak yaptığını ortaya çıkardı. 132’nci sayısının kapağı da başlığı kadar dikkat çekici. Kapakta, Amerika’yı simgeleyen ve askeri kamuflaj giydirilen büyük bir kartal Türkiye’ye gözlerini ve gagasını dikmiş olarak resmediliyor. İşte arşivlerden çıkan FETÖ gerçeği.

15 Temmuz’da Türkiye’yi kana bulayan Yurtta Sulh Konseyi’nin 19 yıl önce FETÖ’nün dergisinde kapak olduğu ortaya çıktı.



Ulusal Kanal FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir gerçeği daha ulaştı. FETÖ’nün Aksiyon dergisi 14-20 Haziran 1997 tarihli 132’nci sayısında “Yurtta Sulh” ifadesini kapak yaptı.







Darbenin kapağında kullanılan görsel de oldukça dikkat çekici. Aksiyon dergisi kapağında, askeri kamufulaj giydirilen büyük bir kartal Türkiye haritası üzerine gözlerini ve gagasını dikmiş olarak resmediliyor. Kartal da Amerika Birleşik Devletleri’ni simgeliyor.



Sayının girişinde bulunan “Editörden” bölümünün başlığı da bir o kadar çarpıcı: “Uzun İnce Bir Yoldayız”.



Editör imzalı yazıda, Libya’nın devrik Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ve İran ile ilişkilere vurgu yapılıyor. Yazıda, “Acaba maceraya sürüklediği kendi ülkesine hayrı olmayan Kaddafi’den kimler medet umuyor? Asırlardır arkamızda bir hançer gibi duran İran’a bel bağlayan kimler?” ifadeleri yer alıyor.







Aksiyon dergisinin 132’nci sayısının kapak konusu olan Yurtta Sulh başlığı içeride de başlık olarak kullanılmış. Yurtta Sulh başlıklı haberde, siyasilerin askeri tahrik ve darbeye teşvik ettiği iddia ediliyor. Yine haberde özellikle asker içinde “irticaya” karşı mücadele edilmesinin dış tehdidin önünü açtığı uyarısında bulunuyor.



Aksiyon’a göre, Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içindeki sorunlarla değil, dış tehditlere karşı mücadele etmeli. Aksi takdirde Türkiye’yi kötü günler bekliyor.



FETÖ’nün o tarihlerde TSK içinde çok sayıda ajanını soktuğu biliniyor. FETÖ’nün dergisinin o dönemlerde bu manşeti atmasının sebebinin de TSK içindeki FETÖ’cülerin deşifre olmasını istemediği için attığı belirtiliyor.



HABER: ERDEM ATAY

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