Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...

FETÖ zanlısı cezaevine yakınını ziyarete gidince yakalandı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.

FETÖ zanlısı cezaevine yakınını ziyarete gidince yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.A, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alifakı Cezaevi'nde tutuklu bulunan akrabası E.A'yı ziyarete gitti.

E.A'nın kimlik sorgusunda FETÖ/PDY'ye üyelik iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #zanlı #cezaevi #ziyaret #yakalandı #tutuklu #Mersin #soruşturma
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Zonguldak'ta trafik kazaları: 1 ölü, 14 yaralı
Sonraki Haber
Zonguldak'ta bir saat içinde aynı yolda 3 ayrı kaza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.