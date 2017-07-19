Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.A, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alifakı Cezaevi'nde tutuklu bulunan akrabası E.A'yı ziyarete gitti.



E.A'nın kimlik sorgusunda FETÖ/PDY'ye üyelik iddiasıyla arandığı tespit edildi.



Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.