Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.A, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alifakı Cezaevi'nde tutuklu bulunan akrabası E.A'yı ziyarete gitti.
E.A'nın kimlik sorgusunda FETÖ/PDY'ye üyelik iddiasıyla arandığı tespit edildi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, benzer suçtan tutuklu yakınını görmek için cezaevine gidince yakalandı.
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