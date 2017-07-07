İstanbul Büyükada'daki otel baskınında gözaltına alınan isimlerden birinin FETÖ'cü öğretim görevlisi Günal Kurşun olduğu ortaya çıktı. Çukurova Üniversitesi'nden ihraç edilen Kurşun'un Today's Zaman gazetesinde FETÖ ve elebaşını öven yazılar yazdığı belirtildi. Büyükada polis merkezinde tutulan 9 kişinin İstanbul Emniyetine götürülerek terörle mücadele şubesinde sorgulanacağı ifade edildi.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Büyükada'daki otel baskınıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan 9 isimden birinin FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen öğretim görevlisi Günal Kurşun olduğu belirtildi.



Kurşun'un Today's Zaman gazetesinde FETÖ ve elebaşı hakkında övgü dolu yazılar kaleme aldığı ifade edildi.



Öte yandan gözaltına alınan ve Büyükada polis merkezinde tutulan 9 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği ve sorgularının da terörle mücadele şubesinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.



Büyükada'dan İstanbul Emniyetine götürülen ilk isimler de İsveç Vatandaşı Ali Gharavi ve Alman vatandaşı Peter Steudtner oldu.



Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin yaptıkları toplantıya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı.



Operasyonun istihbarat ekiplerinin uzun süreli takibi sonucu paylaştığı bilgilerle, polis ve istihbarat ekipleri tarafından ortaklaşan yapıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan ve aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in de olduğu 9 ismin Büyükada'daki toplantıda Türkiye'de sansasyonel bir eylem yapmayı konuştukları kaydedildi.



ulusal.com.tr