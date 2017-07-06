FETÖ’nün yeni iletişim ağı Cryptnote, programa dışarıdan müdahale edildiğinde içeriği otomatik siliyor. Program, Twitter’ın logosunun arkasına gizlendi. Örgüt üyeleri bu yolla, sadece örgüt içinde kendi ‘denk’leriyle temas kurabiliyor

FETÖ'nün yeniden örgütlenmeye yönelik çalışmalarını yürütmek için kullandığı kripto iletişim ağı Cryptnote ile ilgili kritik bilgilere ulaştı. Cryptnote, programın gizlenmesi ve kullanımda kolaylık sağlanması için Twitter logosunun arkasına gizlenmiş şifreli bir alt yapıya sahip. Sabah'ta yer alan habere göre; program, dışarıdan müdahale edildiğinde içerikleri kendiliğinden silme özelliği taşıyor.



GİZLİ TANIKLAR ANLATTI



FETÖ'nün ByLock, CoverMe, Kakao Talk ve Eagle gibi şifreli programların dışında da alternatif programlarla örgütü 'canlı tutmaya' çalıştığı tespit edildi. Örgütün bu amaçla kullandığı Cryptnote isimli şifreli haberleşme programı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ'nün "mahrem imam" yapılanması soruşturmasında deşifre edildi. Gizli tanıklar Cryptnote üzerinden terör örgütü yöneticileriyle irtibat sağladıklarını itiraf etti. Polis, gizli tanıklardan bazılarının programını takibe aldı. FETÖ'nün üst düzey tedbir için Cryptnote ile örgüt üyesi herkesin kullanacağı bir ağ yerine militanların 'örgüt içerisindeki karşılığı' ile haberleşmesini sağladığı belirlendi.



Emniyet'in Cryptnote ile ilgili ilk tespitleri şöyle:



TWITTER KAMUFLAJI



Cryptnote, şifreli haberleşme e-posta programı olarak tasarlandı. Twitter logosunun arkasına gizlenen program, hafıza kartı veya Bluetooth ile tablet ve telefonlara yüklendi. Programın çözülmesini zorlaştırmak için girişe farklı karakterlerden oluşturulan şifreler konuldu. Programın içerisine de dosyaları şifreleme özelliği eklendi.



Şahsa özel ID numarası veren program, karşılıklı ID'lerin ve arada oluşturulacak şifrelerin bilinmesiyle kuruluyor. FETÖ'nün programın kullanımında da üst düzey önlem uyguladığı belirlendi. Programı kullanan örgüt üyelerine sadece örgüt içinde aynı konumda olanlarla irtibat sağlama imkânı verildi. Programa dışarıdan müdahale edildiğinde ise içerik otomatik siliniyor.



Terör örgütünün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar yaptığı, mart ayından itibaren de mahrem imamların Cryptnote'u kullandığı belirlendi. Mahrem yapıdaki çözülmenin önüne geçmek isteyen FETÖ'nün Cryptnote ile militanları yönlendirerek terör faaliyetlerine devam edilmesini amaçladığı belirlendi. Cryptnote'un tamamen deşifre edilmesi için Siber Suçlarla Mücadele uzmanlarının çalışması devam ediyor.



ulusal.com.tr