FETÖ’nün Kara Kuvvetlerindeki gizli casusluk yapısı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre, yapılanma 7 temel birimden oluşuyor. FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’ün de yer aldığı yapılanmanın en tepesinde ise FETÖ lideri Gülen ile doğrudan görüşen birim sorumlusu var.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli casusluk birimi deşifre oldu.



Bilgilere, FETÖ’nün mahrem hizmetler biriminde “öğretmen” olarak görev yapan “Serhat” kod adlı M.S.K’nın kendiliğinden Ankara Emniyeti’ne gitmesiyle ulaşıldı. M.S.K., Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde faaliyet yürüten FETÖ üyeleri hakkında ihbarda bulundu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmasını tamamladı ve 71 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.



İddianame, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki gizli casus yapılanmasını tespit etti.



Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre yapılanma, 7 temel birimden oluşuyor. En tepede ise “birim sorumlusu” yer alıyor. Bu birimin sorumlusunun firari Hamdullah Bayram Öztürk olduğu belirtiliyor. Birim sorumlusu örgütün elebaşı Fethullah Gülen’den talimat alıyor ve bu talimatları alt birimlere ulaştırıyor. Öztürk’ün dışında farklı tarihlerde bu birimden sorumlu olan 4 isim daha belirlendi. Bunlardan en önemlisi ise FETÖ’nün “TSK imamı” Adil Öksüz.



Yapılanmanın ikinci önemli biriminde ise birim sorumlularından alınan talimatları alt birimlere ileten “temsilciler” bulunuyor.



Yapılanmanın üçüncü aşamasında istihbarat birimi olan “taşıyıcı” bulunuyor. Taşıyıcılar, FETÖ üyesi subaylardan gelen bilgi ve belgeleri üst örgüt mensuplarına taşıyor. Bu birimin başında olan “Vehbi” kod adını kullanan V.A. yakalandı.



Yapılanmanın dördüncü biriminde, “müdürler”, beşinci biriminde bu müdürlere bağlı “müdür yardımcıları” yer alıyor. Altıncı ve yedinci aşamada ise sırasıyla örgüt mensubu subaylardan sorumlu “öğretmenler” ve örgüt mensubu subaylar olan “öğrenciler” yer alıyor.





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