MİT TIR’larını durduran subayların imamı Süleyman Gürbüz, Mersin’de FETÖ’nün gaybubet evinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firar edememiş elemanlarını sakladığı “gaybubet evlerine” yönelik Mersin’de yapılan operasyonda çok kritik bir ismin yakalandığı ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda yakalanan isimlerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen MİT TIR’larının durdurulmasına yönelik soruşturmada şüpheli oldukları belirlendi.



İMAMLAR GAYBUBET EVİNDEN ÇIKTI



Gaybubet evinde yakalanan FETÖ imamlar arasında ‘Cemal’ kod isimli Süleyman Gürbüz, ‘Semih’ kod Mehmet Cevher Koyuncu, ‘Ertuğrul’ kod Ramazan Yasin Buran, ‘Fatih’ kod Hakan Kaplan ve ‘Fatih’ kod isimli S.Ç yer alıyor. Şüphelilerden Mehmet Cehver Koyuncu, Adana’daki subaylardan sorumlu imam olarak örgütte görev yaparken, ‘Cemal’ kod isimli Süleyman Gürbüz ise Adana ve Mersin’de bulunan FETÖ üyesi subaylardan sorumlu imam olarak göze çarpıyor.



Şüpheliler arasında en dikkat çeken isim CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ soruşturmasında tutuklanan danışmanı Fatih Gürsul’un ByLock üzerinden yazıştığı Süleyman Gürbüz oldu. MİT’e ait TIR’ların durdurulduğu dönemde bölgedeki askerlerin imamlığını yapan Gürbüz hakkında 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde çıkarılan yakalama kararı bulunuyordu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Gürbüz, MİT TIR’larının durdurulmasında etkin görev alan isimler arasındaydı.



PATATES HATLA GÖRÜŞTÜ



17/25 Aralık sonrasında Fetullah Gülen’in talimatı üzerine Bank Asya’ya 36 bin 161 TL para yatırdığı tespit edilen Gürbüz, FETÖ’nün Jandarma imamı Gürbüz’ün kendi patates hattından, Adana’da TIR’ları durduran askerlerin patates hatlarıyla pek çok görüşme gerçekleştirdiği de HTS analizlerinde tespit edildi.



GRUPTAN YAZIŞTILAR



Son olarak Mersin Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü’nde memur olarak görev yapan Gürbüz, FETÖ’nün kripto mesajlaşma uygulaması ByLock kullanıcılarından sadece biri. Gürbüz’ün ByLock’tan mesajlaştığı kişiler arasında ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ByLock’çu danışmanı tutuklu Fatih Gürsul ve FETÖ’nün siyaset ve medya imamı Ahmet Hamdi Parlak yer alıyor.



YAZIŞMALAR TUTANAKLARDA



Üç ismin ByLock üzerinden örgütün üst düzey yöneticilerine verilen kısaltma olan ‘GM’ (Genel Müdürler) isimli grup içerisinde yer aldıkları tespit edildi.FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul’un, ByLock yazışmaları da geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve BTK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen tespit tutanağında, Gürsul’un “FETÖ üyesi olmak” suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve Süleyman Gürbüz ile yazışmalarına yer verildi. Tutanaklara göre Gürsul, 1 Kasım 2015’teki genel seçimler öncesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini Parlak ve Gürbüz’e danıştığı görülüyor.