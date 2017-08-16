15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ankara'daki pilotları yönlendiren eski yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalandı.
Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016 gecesi Kara Havacılık Alayı Komutanlığı'ndan havalanarak gece boyunca Ankara'da dehşet saçan pilotları yönlendiren 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi eski yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Karacan, Ankara'ya götürülecek.
Karacan'ın devam eden Kara Havacılık Davası'nda hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ankara'daki pilotları yönlendiren eski yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalandı
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Ankara'daki pilotları yönlendiren eski yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalandı.
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