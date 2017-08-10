İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında ByLock kullanan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda, Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı ve Mutlu Özay gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanmasına 35 gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor.



Bu kapsamda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.



Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da çıkarıldı.



Polis ekipleri, 35 şüphelinin adreslerine operasyon düzenliyor.



Aralarında Birgün gazetesinin editörlerinden Burak Ekici'nin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen operasyonda, Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı ve Mutlu Özay gözaltına alındı.



Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.



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