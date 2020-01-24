15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişiminin üzerinden 3,5 yıl geçti.

Ama hâlâ “FETÖ’nün siyasi ayağı” konuşuluyor.

“Tencere dibin kara;

Seninki benden kara” tartışması yapılıyor.

Oysa ki devletin elinde önemli kanıtlar var.

Pensilvanya fotoğraf albümü;

ByLock kullanan milletvekilleri, parti yöneticileri.

FETÖ’cülerle gizli açık temaslar.

A partisi, B partisi, C partisi, ... hepsi belli.

BYLOCK LİSTESİ NEDEN AÇIKLANMIYOR

ByLock listeleri.

Özel bir ekibin elinde, kimseye verilmiyor.

Ama listeleri gizlemenin bir anlamı yok.

ByLock kullananlar kendilerini biliyor.

FETÖ de haberdar.

“Gizlilik” onlar için değil. 80 milyon için.

Listeler internette yayınlansın.

Herkes bu işe bulaşanları öğrensin.

FETÖ’ye karşı mücadeleye herkes katılsın.

Rahat hareket etmeleri önlensin.

İKTİDAR, MUHALEFET

FETÖ, CIA’nın yarattığı bir örgüt.

Amacı da belli. Gladyo’nun son modeli.

İktidar partisine de muhalefete de sızdılar.

Milletvekillerini, belediye başkanlarını bile belirler hale geldiler. İstediklerini tasfiye ettiler.

CHP lideri Baykal’ın başına gelenler;

Sonrasında yaşananlar da onların eseri.

GÜÇ GÖSTERİSİ

FETÖ “güç gösterisi”ne çok önem verdi.

Arkasında ABD olduğunu da fazla gizlemedi.

Washington’da Kongre binasının karşısında ofisleri vardı.

ABD’ye gelen Türk heyetlerin uğrak yeriydi.

Washington’da görev yapan gazeteciler;

Neredeyse her gün oraya gitmek zorunda kalırdı.

O gazetecilerin fotoğraf arşivinin incelenmesi bile yeter.

Siyasi, bürokrasi, ... ayakları görülür.

ENVER ALTAYLI

Yıl 1992.

SSCB’nin dağıldığı dönem.

4 bakan ve kalabalık bir işadamı grubu ile Özbekistan’dayız.

Özbekistan’da devlet başkanını ziyaret ettik.

Başkanın makam katında bir Türk’ün de odası olduğu söylendi.

“Kim?” diye sordum, Enver Altaylı dediler.

SSCB’nin dağılmasında CIA’nın rolünü iyice anladım.

CIA FAALİYETİ

CIA faaliyetteydi.

Türk Cumhuriyetleri “Amerikan Cumhuriyetleri” yapılmaya çalışıyordu.

Eş zamanlı FETÖ’nün Orta Asya’ya ilgisi arttı.

Çok sayıda okul açtılar.

ABD FETÖ’ye “Türk Cumhuriyetleri” görevi vermişti.

Enver Altaylı’nın Zaman gazetesindeki röportajı ilginçti: “Orta Asya’da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Fethullah Gülen Hocaefendi’dir” demişti.

Onun derdi Türkiye’nin çıkarları falan değildi.

CIA’nın Orta Asya planını ifşa etmişti.

RASİM BÖRÜCEK (!)

Enver Altaylı yakalandı, tutuklandı.

Savcılığın hazırladığı iddianameyi okudum.

Neler yoktu ki? Yelpazesi genişti.

Her kesimle “özel” ilişki kurmuştu.

Bunlardan biri de Rasim Börücek.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı.

Bin 22 kez görüşmüş.

Bir de Altaylı’nın ekibindekilerle yapılanlar var.

Sıfır saniyelik “sır” görüşmeler.

Savcılığın değerlendirmesi;

Farklı iletişim yoluna geçmek için mesaj.

KİM BU DANIŞMANLAR

Kılıçdaroğlu’nun danışmanları çok tartışıldı.

Hala da tartışılıyor.

CHP’ye paraşütle indirilmişler.

Bazıları FETÖ’den tutuklandı, bazısı kaçak.

Danışmanlar arasında iki isim öne çıkıyor.

Şükrü Karaca ve Rasim Börücek.

Birlikte gelmişler.Genel merkezde özel kartla çıkılan 14. kata yerleşmişler.

Eski CHP yöneticilerine sordum, fazla bilgi vermediler. “Kılıçdaroğlu’nun özel ekibi” demekle yetindiler.

Sadece Kılıçdaroğlu ile çalıştıklarını belirttiler.

ETKİLİLER

Şükrü Karaca Çiller ekibindeydi.

Çiller gidince CHP’ye geldi. 2014 yılında öldü.

CHP’nin politikalarında çok etkiliydi.

Şu andaki iki büyükşehir belediye başkanının önünü onun açtığı ifade ediliyor.

Çiller dönemindeki çalışma arkadaşı;

“İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanı olmasında da etkili oldu” dedi.

“Öngörüsü”(!) yüksek.

Börücek de etkili.

“Partide Genel Başkan Yardımcılarından bile güçlü” deniyor.

Bu gücü nereden aldı bilmiyorum.

Ama Altaylı soruşturması olayı aydınlatacak gibi...

İzliyoruz..!