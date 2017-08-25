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FETÖ’nün Türkiye genelindeki para dağıtıcısı yakalandı

Son dakika haberi... Amerika’dan gelen paraları FETÖ/PDY üyelerine dağıtan bir kişi yakalandı.

FETÖ’nün Türkiye genelindeki para dağıtıcısı yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun düğmesine bastı. M.S.'nin (60) Amerika'dan gelen paraları FETÖ/PDY'den gözaltına alınmış veya KHK'lar tarafından ihraç edilen şahıslara ve ailelerine verdiği tespit edildi. M.S'nin emekli devlet memuru olduğu, oğlunun FETÖ/PDY kapsamında tutuklandığı ve İzmir'de ikamet ettiği belirlendi. M.S'ye para gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler operasyonu başlattı. M.S, İzmir'in Bergama ilçesinde bin 25 Amerikan dolarını bankadan çektiği sırada gözaltına alındı.

Finansal kaynak Kanada imamından

Öte yandan yapılan araştırmalarda, şüpheliye paraların Kanada imamı F.A. tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlıya ortalama her hafta 10 bin lira kadar para geldiği, bu parayı FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine EFT, posta çeki gibi yollarla gönderdiği anlaşıldı.

Sosyal medya üzerinden haberleşmiş

Kimliğini açığa çıkartmamak için köpük partilerine katılan 60 yaşındaki M.S, Amerika ile irtibatı sosyal medya üzerinden kuruyordu. Buradan para verilecek ailelerle irtibata geçen M.S'nin moral artırmaya yönelik mesajlar da attığı tespit edildi. M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi./Sabah

Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #bursa #operasyon #Kanada #fetö #türkiye
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