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Fetullah Gülen isim vererek açık açık itiraf etti: Gitmesi işime yaradı

ABD medyası 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ elebaşı Gülen ile Pensilvanya'daki kaldığı karargahında röportaj yaptı.

Fetullah Gülen isim vererek açık açık itiraf etti: Gitmesi işime yaradı

ABD medyası 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala FETÖ elebaşı Gülen ile Pensilvanya'daki kaldığı karargahında röportaj yaptı.

"Eğer ABD beni iade etmeyi uygun görürse Türkiye'ye giderim. Ama buna izin vereceklerini ummuyorum." diyen teröristbaşından Türkiye'ye olası iadesi ile ilgili Trump'ın istifa eden Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn hakkında itiraf geldi. 

Teröristbaşı Gülen devamında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iadesine izin vermeyeceğini umduğunu da söyledi.

İstifa eden Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'le ilgili gelişmelere değinen Gülen, Flynn'in ABD yönetiminden atılmasının kendisine yardımcı olmuş olabileceğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pensilvanya #Fetullah Gülen #abd #fetö
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