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Fetullah Gülen son mesajında 'suikast' dedi

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in Herkül.org sitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan sözde 'Bamteli sohbeti'nin tanıtımında suikast ve komplo sözcükleri dikkat çekti.

Fetullah Gülen son mesajında 'suikast' dedi

Pazartesi günü Herkül.org'ta yayınlanacağı belirtilen 'Bamteli sohbeti'nin tanıtım videosunda ilginç ayrıntılar yer aldı.

Aydınlık'ın haberine göre, Fethullah Gülen'in yayınlanacak konuşmanın tanıtım videosunu dinleyen uzmanlar komplo, faili meçhul, suikast sözcükleri ile örgüte suikast talimatı verdiğini değerlendiriyor.

İTİRAFLARA RAĞMEN 15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE TİYATROSU DEDİ

Fetullah Gülen'in pazartesi günü Herkül.org'ta yayınlanacak konuşmasının tanıtımı şu şekilde:

Hizmet gönüllülerinin bilhassa 15 Temmuz Kontrollü Darbe Tiyatrosundan bu yana çektiği ızdırapların katlanmasına sebep olabilecek önemli bir komploya dikkat çeken Hocaefendi, faili meçhul bir takım suikast girişimlerinin dünya kamuoyunu ikna etmek için düzenlenebileceğini ve bunların da Hizmet'in üzerine yıkılmaya çalışılacağının konuşulduğunu ifade etti.

ÖRGÜTE SUİKASTLER GELİYOR HAZIRLIKLI OLUN İŞARETİ

Ayağa düşmüş şekilde konuşulan komplo hazırlığına göre önemli bazı isimlerin öldürülmesi ile Türkiye'de büyük kargaşa çıkarılması planlanıyor. 15 Temmuz'un bir senaryo olduğunu söyleyen yurtdışındaki çevreleri ikna etmek için ellerinden gelen şeytanlığı yapabileceklerini ifade etti. Üçüncü şeytanlık dönemi olarak ifade edilen bu dönemin daha büyük zulümlerin kapısını aralayabileceğine dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fetullah Gülen #suikast
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