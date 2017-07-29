FETÖ’nün Amerikalı ajanı Michael Rubin, Yüksek Askeri Şura öncesi yine harekete geçti, TSK’dan Atatürkçü subayların tasfiyesini istedi. Şura’nın kararlarını etkilemek isteyen Rubin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üzerinden Atatürkçü askerlerin TSK’dan atılması gerektiğini ima etti. Rubin, “Eğer, Perinçek’in ordu içindeki elemanları da atılırsa Erdoğan kazanabilir” diye yazdı.

Önce liberal yazarlar hedef gösterdi Atatürkçü subayları…



Ardından Fethullah Gülen “Darbeyi ulusalcıların yapmış olabileceği” yalanını ortaya attı. Buna Türkiye gazetesinin “Ulusalcılar darbe yapabilir” manşeti eklendi.



Şimdi de FETÖ’nün Amerikan ajanı Michael Rubin harekete geçti. Yüksek Askeri Şura'yı (YAŞ) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef aldı.



1 Ağustos’ta başlayacak Yüksek Askeri Şura öncesi Şura’ya nifak sokmaya çalışan Rubin, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek üzerinden TSK içindeki bazı askerlerin tasfiyesini istedi.



“Erdoğan Perinçek’i kandırdı mı?” sorusunu soran Rubin, “Eğer Perinçek’in ordu içindeki elemanları 30 Ağustos’ta atılırsa, Erdoğan kazanabilir” diye yazdı.



Rubin tweetlerinin devamında da, “Eğer Perinçekgiller emekli edilirse, Perinçek darbe sırasında SADAT’ın işlediği cinayetleri ifşa eder mi? Yoksa kendi darbesini mi yapar?” ifadelerini kullandı.



FETÖ’nün her gün hedef aldığı Perinçek’i, Erdoğan ile savaş halindeymiş gibi gösteren yazılar yazan Rubin’in Yüksek Askeri Şura’yı etkilemeye çalıştığı belirtiliyor. Rubin aynı zamanda sürekli TSK içinde bulunan Atatürkçü subayların atılması gerektiğini vurguluyor.



ulusal.com.tr







