TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgisi olmadığını belirterek, "Yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir" dedi.

Meral Akşener ve MHP'li muhalifler önderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni partide görev alacağı öne sürülen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptığı açıklamada iddiayı reddederek şu ifadeleri kullandı:



"Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.



Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını koruması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.



Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim.



Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir.



Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."



ulusal.com.tr