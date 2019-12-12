Feyzioğlu Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut davasında avukatlık yapma kararı aldı.
GÜNDEM 12.12.2019, 17:32 12.12.2019, 17:33
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u Kırıkkale'deki evlerinde ziyaret etti.
Baba Bulut, Feyzioğlu'na "Ankara'ya gelip sizden avukatımız olmanızı rica edecektim" dedi.
Feyzioğlu, acılı babanın bu ricasını "Görev bilirim'' diyerek kabul etti.
Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan "Canavarca hisle tasarlayarak kasrten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanıyor.
Feyzioğlu, davanın istinaf aşamasında Bulut ailesinin avukatlığını yapacak.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P