Feyzioğlu Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u Kırıkkale'deki evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ahmet Bulut, Feyzioğlu'na, "Ankara’ya gelecek ve avukatımız olun diyecektim." dedi.

Feyzioğlu, ailenin isteğini "Görev bilirim" diyerek kabul etti.

Metin Feyzioğlu, "canavarca hisle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan’ın yargılandığı davanın istinaf aşamasında Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını yapacak.

Ziyarette Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabri Erdal Güngör, TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken ile Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak davayı takip eden avukatlar da yer aldı.