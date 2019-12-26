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Feyzioğlu, Marmara Üniversitesi'ndeki etkinlikte konuştu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Marmara Üniversitesi'nde yapılan''Hukuk Devleti ve Yargı Reformu'' adlı etkinlikte konuştu. Feyzioğlu, Yargı reformuyla ilgili siyasi particilik yapmadığını çözüm arayışı içerisinde olduğunu belirtti.

GÜNDEM 26.12.2019, 17:35
Feyzioğlu, Marmara Üniversitesi'ndeki etkinlikte konuştu

Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Marmara Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü'nün düzenlediği etkinliğe katıldı.

''Hukuk Devleti ve Yargı Reformu'' konulu etkinlikte konuşan Feyzioğlu, Yargı reformuyla çözüm arayışı içerisinde olduğunu söyledi.

Yargı reformuna başlandığına değinen Feyzioğlu,hazırlanan belgenin iddialı olduğunu söyledi.

Reformunun doğru bir atılım olduğunu söyleyen Türkiye Baralor Birliği Başkanı, eksikliklerin de giderileceğini ifade etti.

ulusal.com.tr

#barolar birliği #Metin Feyzioğlu #marmara üniversitesi #yargı
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