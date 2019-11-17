Feyzioğlu: Suriye'de imkansız başarıldı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Suriye konusunda Beşar Esad ile doğrudan diyalog kurulması çağrısında bulundu. Suriçi Grubu Platformunun toplantısında konuşan Feyzioğlu, bazı baroların olağanüstü genel kurul çağrılarına da yanıt verdi.
GÜNDEM 17.11.2019, 18:06
Suriçi Grubu Platformu'nca her ay düzenlenen Suriçi Buluşmaları'nın konuğu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu oldu.
Konuşmasının büyük kısmında terörle mücadele konusuna değinen Feyzioğlu, Türkiye'nin, Barış Pınarı harekatıyla Suriye'de imkansız denileni başardığını belirtti.
Suriye'de "federe devlet" tehlikesine dikkati çeken Barolar Birliği Başkanı, Türkiye'nin milli menfaatleri için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurguladı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, konuşmasında 12 baronun olağanüstü genel kurul çağırısına da yanıt verdi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P