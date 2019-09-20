Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerini gasp etme girişimlerine karşı başkentten güçlü bir tepki verildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz Panelinde" buluştu. Panelde, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'nin çıkarlarının sonuna kadar korunacağı vurgulandı.

Kapalı Maraş'ın da yeniden kullanıma açılması için faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.



Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Kıbrıslı Türkler ile Türkiye'nin haklarının korunması noktasında ortak irade gösterildi.



2 gün sürecek "Kıbrıs'ta Son Söz Paneli" Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde başladı. Panelde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri ve hukukçular buluştu. Panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı. Panelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yer aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da panele bir mesaj gönderdi. Mesajda, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığının süreceği belirtildi.



Ekinliğin açılış konuşmalarında Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunacağını vurguladı.



Panelde kapalı Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasındaki kararlılık bir kez daha teyit edildi.



ulusal.com.tr