Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün 02.00 sıralarında ölen Hakan 83 yaşındaydı.
Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda tören düzenleniyor.
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