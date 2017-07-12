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Fikret Hakan'a veda

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda tören düzenleniyor.

Fikret Hakan'a veda

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün 02.00 sıralarında ölen Hakan 83 yaşındaydı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fikret Hakan #fikret hakana veda #türk sineması
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