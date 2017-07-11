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Fikret Hakan'ın son sözleri: Vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez

Hayatını kaybeden usta oyuncu Fikret Hakan'ın son sözlerinin, "Şu lafımı unutma; vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" olduğu belirtildi.

Fikret Hakan'ın son sözleri: Vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan usta oyuncu Fikret Hakan, akciğer ameliyatı olduğu İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışılan efsane oyuncu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"VATANA VE ATA'YA İHANET AFFEDİLMEZ"

Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Hakan'ın, vefat etmeden önceki son sözleri "Şu lafımı unutma; vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" şeklinde oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fikret Hakan
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