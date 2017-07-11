Hayatını kaybeden usta oyuncu Fikret Hakan'ın son sözlerinin, "Şu lafımı unutma; vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" olduğu belirtildi.

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan usta oyuncu Fikret Hakan, akciğer ameliyatı olduğu İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Yaklaşık 2 saat hayata döndürülmeye çalışılan efsane oyuncu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.



"VATANA VE ATA'YA İHANET AFFEDİLMEZ"



Sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Hakan'ın, vefat etmeden önceki son sözleri "Şu lafımı unutma; vatana ve Ata'ya ihanet affedilmez. Nokta" şeklinde oldu.



ulusal.com.tr