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Fikri Işık, Katar Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Işık, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiye ile yarın Bakanlıkta bir araya gelecek

Fikri Işık, Katar Savunma Bakanı ile görüşecek

Hürriyet'in haberine göre, Katar Savuma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye yarın Ankara’ya geliyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelecek olan konuk bakanın gündeminde Körfez krizi ile Suudi Arabistan liderliğindeki diğer Arap ülkelerinin kapatılmasını istediği Katar’daki Türk üssü olacak. Katar ve Türkiye, üssün kapatılma talebine karşı çıkmışlardı.

El Atiyye’nin, Işık’ın dün Brüksel’de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşmesinden sonra Ankara’ya gelecek olması dikkat çekti. Dün iki bakan Brüksel’deki görüşmelerinde Katar’ın egemenlik haklarına saygı duyularak üç haftayı geride bırakan Körfez krizinin biran önce çözülmesi ve iki ülkenin bu konuda gerekenleri yapmasında mutabık kalmışlardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #katar #ankara #fikri ışık
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